Mariborska sodnica hudo poškodovana v napadu, storilce še iščejo

pripravila Alenka Potočnik

Maribor, 16. junija - Mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič so minulo noč napadli pred njeno hišo v okolici Maribora. Mariborski kriminalisti še iščejo napadalca oziroma napadalce, tudi o motivu za napad še ne morejo govoriti, so pa potrdili, da sodnica ni v smrtni nevarnosti. V vrhu sodstva, sodniškem društvu in politiki so obsodili napad.