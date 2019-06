Napad na sodnico po mnenju državnega odvetništva v nasprotju z vsemi civilizacijskimi prizadevanji

Ljubljana, 17. junija - Na Državnem odvetništvu RS so ob napadu na mariborsko sodnico zapisali, da ne gre samo za napad na pravno državo in neodvisnost sodstva, ampak tudi dejanje, ki je "povsem v nasprotju z vsemi civilizacijskimi prizadevanji, med katerimi je spoštovanje človekovega življenja in dostojanstva na prvem mestu".