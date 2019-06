V DZ o problematiki volkov in medvedov, vlada predvidoma o interventnem zakonu

Ljubljana, 12. junija - Odbora DZ za kmetijstvo in za okolje bosta danes na skupni seji na zahtevo poslanskih skupin SDS in NSi razpravljala o problematiki (ne)odvzema volkov in medvedov. Vlada pa bo medtem na dopisni seji po napovedih kmetijske ministrice Aleksandre Pivec odločala o interventnem zakonu o odvzemu medveda in volka iz narave.