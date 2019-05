Aktivisti na shodu proti odstrelu medveda in volka

Ljubljana, 7. maja - Aktivisti za pravice živali so danes pred ministrstvom za okolje in prostor v Ljubljani pripravili shod proti odstrelu zveri. Zahtevajo postopno prenehanje odstrela medveda in volka, saj se z njima da sobivati. "Pobijanje zveri mora postati preteklost," je poudarila vodja shoda Jagoda Tkalec in spomnila na ukrepe, ki so na voljo kmetom.