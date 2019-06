V SDS in NSi za razpravo o problematiki zveri na pristojnih odborih

Ljubljana, 5. junija - Poslanski skupini SDS in NSi bi na nujni skupni seji odborov DZ za kmetijstvo in za okolje razpravljali o problematiki divjih zveri. Volkovi in medvedi v zadnjem času povzročajo kmetom veliko težav oz. škode, medtem ko se odstrel po odločitvi upravnega sodišča ne izvaja, pa si želijo, da pristojni pripravijo vse potrebno za izredni odstrel.