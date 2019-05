Ministrstvo: Odstrel zveri ne ogroža ugodnega stanja

Ljubljana, 7. maja - Omejeno, selektivno in strokovno poseganje v populacijo zveri je potrebno, saj število medvedov in volkov v zadnjih letih narašča, ukrepi za preprečevanje škode na premoženju in zagotavljanja sobivanja pa ne zmanjšujejo verjetnosti konfliktov. Redni odstrel zveri ne ogroža ugodnega stanja, so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor.