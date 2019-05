Civilne iniciative s pozivom Šarcu za odstrel medvedov in volkov

Ljubljana, 29. maja - Civilne iniciative Aktivna Kočevska, Nova vas-Loška dolina in Primorske so na predsednika vlade Marjana Šarca naslovile poziv za takojšnjo ureditev prekomernega števila zveri. Zahtevajo izredni odstrel medvedov in volkov na območjih, ker se pojavljajo napadi na rejne živali, medtem ko bi šakala proglasili za lovno divjad.