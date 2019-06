Prihodnji teden o morebitnem protestu proti širjenju velikih zveri

Ljubljana, 8. junija - Predstavniki kmetov in civilnih iniciativ se zaradi neizvajanja odstrela volka in medveda pripravljajo na protest, s katerim bodo zahtevali takojšnji odvzem problematičnih zveri in sistemsko ureditev področja. Prihodnji teden naj bi se znova dobili s pristojnimi, nato pa se na podlagi njihovih odgovorov odločili, če in kdaj bodo šli na ulico.