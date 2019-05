Podnebne spremembe: Gladina morja bi se lahko povišala bolj, kot so pričakovali doslej

London, 21. maja - Znanstveniki predvidevajo, da bi se lahko gladina morja zaradi pospešenega taljenja ledu v Grenlandiji in Antarktiki do konca stoletja povišala bolj, kot so pričakovali doslej. Dolgoletno prepričanje je doslej bilo, da se bo gladina morja do leta 2100 zvišala za največ meter. Najnovejša raziskava napoveduje, da naj bi se zvišala za dvakrat več.