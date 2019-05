Pritiski na novinarje ne prihajajo le iz vrst politike

Ljubljana, 13. maja - Pritiski na novinarje in medije ne prihajajo le iz političnih vrst, ampak se dogajajo tudi znotraj medijskih hiš in med novinarskimi kolegi, so poudarili sodelujoči na današnji okrogli mizi Omejevanje medijske svobode in pritisk na slovenske novinarje. Spregovorili so tudi o prehajanju novinarjev v politiko in pluralnosti medijskega prostora.