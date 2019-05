Tudi pred letošnjim dnevom svobode medijev pozivi k posodobitvi zakonodaje

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 2. maja - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) ter Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so se tudi pred letošnjim mednarodnim dnevom svobode medijev, ki bo v petek, zavzeli za celovito prenovo medijske zakonodaje. Na ministrstvu za kulturo pa so napovedali, da bodo predvidoma še pred poletjem poslali v javno razpravo predlog sprememb zakona o medijih.