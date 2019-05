Ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na nevarnost dezinformacij

New York/Bruselj, 2. maja - Letošnji svetovni dan svobode medijev, ki ga obeležujemo v petek, je posvečen izzivom, s katerimi se v času dezinformacij soočajo mediji med volitvami. Združeni narodi in Evropska unija so ob tem opozorili, da so svobodni mediji temelj demokracije in da so v zadnjem času vse bolj pod pritiskom. Zagotovili so jim nadaljnjo podporo.