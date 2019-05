Pri Svetu Evrope zaskrbljeni zaradi vse več nasilja in ustrahovanja novinarjev

Strasbourg, 3. maja - Avtorji poročila, ki so ga ob mednarodnem dnevu medijev, 3. maju, objavili pri Svetu Evrope in se nanaša na lansko leto, izražajo zaskrbljenost zaradi vse več nasilja in ustrahovanja novinarjev. Pri tem so spomnili na vsaj dva umora novinarjev, ki sta raziskovala korupcijo in organiziran kriminal.