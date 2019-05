Društvo novinarjev Slovenije si v DZ želi tudi razpravo o medijih

Ljubljana, 10. maja - Društvo novinarjev Slovenije pozdravlja pobudo predsednice odbora DZ za kulturo Violete Tomić, da se na odboru odpre razprava o položaju knjige in založniške dejavnosti. Ob tem odbor poziva, da razpravo razširi na položaj medijev in podpre skupni predlog založnikov, novinarjev in pisateljev za večjo davčno razbremenitev knjig, časopisov in revij.