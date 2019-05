Ob dnevu svobode medijev pozivi za zaščito novinarstva in proti političnim pritiskom

Ljubljana, 3. maja - V Društvu novinarjev Slovenije so ob današnjem mednarodnem dnevu svobode medijev pozvali politiko, medijske lastnike in tudi javnost k spoštovanju in zaščiti novinarstva, ki se sooča z neprecedenčnimi razmerami in pritiski. Iz Združenja novinarjev in publicistov pa je prišel poziv k iskanju rešitev, ki bi omejile pritisk politike na javne medije.