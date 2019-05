Beneški umetnostni bienale: Skozi meglo do razprtja raznolikih in relevantnih tem

pripravila Maja Čehovin Korsika

Benetke, 11. maja - Obiskovalca 58. beneškega bienala ob ogledu vodi misel May You Live In Interesting Times. Ob velikem številu razstavljenih umetnin, ki so po estetskih merilih morda nekoliko nelogično predstavljene v istih prostorih, je mogoče pomisliti, da se na bienalu "zanimiv čas" odraža tudi z omogočanjem sobivanja in razumevanja raznoterih umetniških svetov.