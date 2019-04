Slovenija na 58. beneški bienale na krovu Peljhanovega hipersoničnega plovila

Ljubljana, 18. aprila - Slovenijo bo na bližnjem 58. beneškem umetnostnem bienalu zastopal Marko Peljhan s projektom Here We Go Again...System 317. Peljhan je razkril, da bo v ospredju projekta hipersonično plovilo, v katerem si bodo obiskovalci lahko postavljali vprašanja, povezana s trenutnim ekološkim in političnim stanjem na planetu, in iskali odgovore nanje.