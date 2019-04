Marko Peljhan za STA: Poetično vstopamo v težko planetarno obdobje

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 30. aprila - Marko Peljhan bo s projektom Here We Go Again...System 317 Slovenijo zastopal na bližnjem 58. beneškem umetnostnem bienalu. V krajšem pogovoru za STA je med drugim presodil, da "stopamo v zelo težko planetarno obdobje", o projektu pa je dejal, da na "zelo poetičen način in z minimalistično potezo reflektira in problematizira trenutno stanje".