Beneški umetnostni bienale letos o zanimivem času, v katerem živimo

Benetke, 2. avgusta - Beneški umetnostni bienale 2019 bo nosil angleški naslov May You Live in Interesting Times, nanašajoč se na antično kitajsko prekletstvo, ki napoveduje nestanovitno obdobje, prepredeno s krizami in nemiri, podobno zanimivemu času, ki ga živimo. Bienale bo v Vrtovih, Arzenalu in drugih prizoriščih po Benetkah potekal od 11. maja do 24. novembra.