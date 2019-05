Slovenski paviljon v Benetkah uradno odprt

Benetke, 8. maja - V prostorih Arzenala so v sklopu predogledov 58. beneškega bienala odprli slovenski paviljon, v katerem se s projektom Here We Go Again...System 317 predstavlja Marko Peljhan. Minister za kulturo Zoran Poznič je na odprtju povedal, da je Peljhanova izjemna postavitev utelešenje vsega, kar si predstavljamo kot prihodnost.