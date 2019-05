Ob 58. beneškem bienalu: Umetnost kot vodič po "zanimivih časih"

pripravila Maja Čehovin Korsika

Benetke, 6. maja - V Benetkah se bo v soboto v Vrtovih in Arzenalu ter drugih razstaviščih po mestu začel 58. mednarodni umetnostni bienale z naslovom May You Live in Interesting Times. Na osrednji razstavi bo razstavljalo 79 umetnikov, še 90 pa po nacionalnih paviljonih. Slovenijo bo zastopal Marko Peljhan s projektom Here We Go Again...System 317.