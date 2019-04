Šarec miri: Ljudje ne bodo ostali brez zdravnika

Ljubljana, 4. aprila - Premier Marjan Šarec ocenjuje, da v zdravstvu "ni vse tako slabo, zanič in črno, kot nam rišejo" in pomirja, da ljudje ne bodo ostali brez zdravnika. Nerealno je sicer po njegovih besedah pričakovati rešitve za nakopičene težave v tednu dni, kot zahtevajo zdravniki, verjame pa, da jih bodo našli in da bo politika znala stopiti skupaj.