Koalicija na prihodnjem vrhu od Šabedra pričakuje predstavitev razmer v zdravstvu

Ljubljana, 4. aprila - Koalicijski partnerji so se danes pred sejo vlade dogovorili, da jim bo minister Aleš Šabeder na prihodnjem srečanju predstavil razmere in predvidene ukrepe na področju zdravstva. Gre zlasti za problematiko družinskih zdravnikov in napoved sindikata Fides, da bodo z junijem vsi zdravniki dosledno delali po modri knjigi standardov in normativov.