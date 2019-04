Ob iskanju rešitev za primarno zdravstvo Fides napovedal dosledno upoštevanje standardov in normativov vseh zdravnikov

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 3. aprila - Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes s predstavniki koordinativnega telesa družinske medicine in ZZZS nadaljeval iskanje rešitev za primarno zdravstvo. Začrtali so prve okvirje, konkretnih rešitev pa še niso oblikovali. Ob tem je Fides napovedal, da bodo z junijem vsi zdravniki dosledno delali po modri knjigi standardov in normativov.