Vlada se bo seznanila s prvim osnutkom nacionalnega reformnega programa

Ljubljana, 4. aprila - Vlada bo danes obravnavala osnutek nacionalnega reformnega programa za leti 2019 in 2020. Končno različico dokumenta bo Evropski komisiji poslala do 15. aprila, do konca meseca pa nato še program stabilnosti. Pričakovati je, da bo vlada v reformnem programu med drugim navedla napovedane spremembe davčne, pokojninske in zdravstvene zakonodaje.