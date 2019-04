Naziv Moja zdravnica 2019 prejela doktorica dentalne medicine Vesna Kaloh

Ljubljana, 4. aprila - S slavnostno podelitvijo priznanj se je danes zaključila 23. akcija Moj zdravnik, ki je potekala v organizaciji revije Viva. Največ glasov bralk in bralcev in s tem naziv Moja zdravnica 2019 je prejela doktorica dentalne medicine, specialistka čeljustne in zobne ortopedije Vesna Kaloh, so sporočili iz revije Viva.