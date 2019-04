Šabeder: Predlog za specializacije na zbornici, odredba za uvoz tujih zdravnikov podpisana

Ljubljana, 3. aprila - Minister za zdravje Aleš Šabeder je zvečer za Televizijo Slovenija (TVS) in POP TV pojasnil, da so na Zdravniško zbornico Slovenije danes že poslali predlog za pripravo specializacij. Poleg tega pa je podpisal odredbo o možnosti uvoza zdravnikov iz držav, ki niso članice EU, in sicer za letos skupaj 90 zdravnikov, je za POP TV povedal minister.