Levica za sejo odbora na temo zahtev Mladih za podnebno pravičnost

Ljubljana, 28. marca - Levica je napovedala izredno sejo odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor na temo zahtev Mladih za podnebno pravičnost. Med predlaganimi sklepi so med drugim zapisali, naj se vlada v najkrajšem možnem času opredeli do zahtev iniciative, na pobudo katere je 14. marca po vsej Sloveniji podnebno ukrepanje zahtevalo 12.000 mladih.