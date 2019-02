Bulčeva povabila Tajanija na skupni obisk Rižarne in Bazovice

Bruselj, 15. februarja - Evropska komisarka Violeta Bulc je povabila predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, da skupaj obiščeta Rižarno in Bazovico ter obeležita spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima. To bi izvedla 25. aprila, na italijanski dan osvoboditve.