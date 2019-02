Vodja S&D Bullman od Tajanija zahteva osebno opravičilo za besede v Bazovici

Strasbourg, 14. februarja - Vodja poslancev politične skupine socialdemokratov (S&D) Udo Bullman in drugi vodilni poslanci te politične skupine v Evropskem parlamentu so danes od predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija zahtevali osebno opravičilo za njegove besede na nedeljski slovesnosti ob dnevu spomina v Bazovici. Izjave so ostro obsodili, so sporočili iz S&D.