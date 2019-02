Slovenski evroposlanci iz EPP različno o Tajanijevem opravičilu za izjave v Bazovici

Strasbourg, 12. februarja - Slovenski evroposlanci iz Evropske ljudske stranke (EPP), največje skupine v Evropskem parlamentu, so se različno odzvali na opravičilo predsednika parlamenta Antonia Tajanija za izjave v Bazovici, ki so razburile slovensko in hrvaško javnost. Poslanci iz vrst SDS ter Franc Bogovič opravičilo sprejemajo, Lojze Peterle pa ne.