V projektu Podnebne spremembe v Ekošoli sodelovalo 4000 otrok

Ljubljana, 30. januarja - V program Ekošola, ki deluje od leta 1996, so v lanskem šolskem letu uvedli samostojni tematski sklop podnebne spremembe. Za projekt, v katerem je sodelovalo 4000 otrok, so se odločili zato, ker so ugotovili, da ekošole okoljske aktivnosti in ozaveščanje redko povezujejo s podnebnimi spremembami.