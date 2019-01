Komisija DZ vladi priporoča posredovanje v tujini glede financiranja medijev v zamejstvu

Ljubljana, 23. januarja - Komisija DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu je na današnji seji priporočila vladi, da v stikih s predstavniki deželnih in državnih oblasti v državah, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost, izpostavlja problematiko financiranja tiskanih medijev in knjig slovenske manjšine ter si prizadeva za vzpostavitev sistemskega financiranja.