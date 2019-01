Na mariborski kliniki za interno medicino omejili obiske

Maribor, 8. januarja - Omejitev obiskov na eno zdravo osebo od danes vse do preklica velja tudi na vseh oddelkih klinike za interno medicino v Mariboru, potem ko so že v ponedeljek omejili obiske na eno zdravo odraslo osebo na tamkajšnji kliniki za pediatrijo in oddelku za nevrološke bolezni, so sporočili z Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.