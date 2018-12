V slovenjgraški bolnišnici ni več prepovedi obiskov na oddelku za zdravstveno nego

Ljubljana, 21. decembra - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer so zaradi povečanega števila črevesnih okužb obiske delno omejili že novembra, so od danes obiski na oddelku za zdravstveno nego omejeni na eno zdravo osebo, so sporočili iz bolnišnice. Od začetka tedna je namreč na tem oddelku veljala popolna prepoved obiskov.