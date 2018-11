Romarji za podnebje tudi prek Slovenije

Ljubljana, 5. novembra - Romarji, ki želijo s posebnim pohodom od Vatikana do Katowic - mesta letošnje podnebne konference OZN - opozoriti na podnebne spremembe, ta teden prečkajo Slovenijo. Do nedelje se bodo ustavili v Divači, Pivki, Ljubljani, Velenju, Mislinji in Radljah ob Dravi. V Ljubljano bodo prispeli v torek in v prestolnici ostali do četrtka.