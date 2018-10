Močan veter podira drevesa, poplavljajo nekateri vodotoki

Ljubljana, 30. oktobra - Ob premikanju vremenske fronte čez Slovenijo trenutno po državi težave povzročajo predvsem močan veter in nekateri narasli vodotoki. Zaradi podrtega drevja je zaprtih več cest, nekatere so poplavljene. Tudi ponekod na avstrijski strani meje so popolne zapore cest. Skladno z napovedmi narašča pretok Drave, izdano je rdeče hidrološko opozorilo.