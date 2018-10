Italijo močno prizadeli nalivi, tudi na avstrijskem Koroškem v pripravljenosti

Celovec/Rim, 29. oktobra - V Italiji so nalivi in veter od nedelje terjali smrtne žrtve in povzročili veliko gmotno škodo, danes je med drugim zaprta brennerska avtocesta. Tudi na avstrijskem Koroškem, kjer je v nedeljo divjal orkanski veter, so v pripravljenosti, saj je znova začelo močno deževati. Zaprli bodo cesto skozi dravsko dolino in ustavili železniški promet.