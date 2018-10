Veter odkriva strehe in podira drevesa

Ljubljana, 29. oktobra - Po državi že ves dan piha močnejši veter, zaradi katerega za ves zahodni del Slovenije še vedno velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti. Veter je že povzročil nekaj težav, med drugim je v Mislinji in Idriji odkrival strehe, na Obali je podiral drevesa in reklamne panoje, o težavah poročajo iz Črne na Koroškem in Bovca.