Slovenija v primežu močnega vetra in narasle Drave

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 29. oktobra - Slovenija se sooča z močnim vetrom, ki je ponekod že povzročil težave, Arso pa ob tem ne izključuje možnosti obsežnih vetrolomov. Hkrati je zaradi obilnih padavin napovedano naraščanje reke Drave. Njen pretok lahko v torek popoldne na meji s Slovenijo doseže od 1900 do 2100 kubičnih metrov na sekundo in ogrozi objekte v okolici Maribora in Ptuja.