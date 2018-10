Uprava za zaščito in reševanje z nasveti za zaščito pred posledicami ujme

Ljubljana, 29. oktobra - Na upravi za zaščito in reševanje opozarjajo prebivalce, ki živijo na območjih, ki so izpostavljena nevarnostim poplav, naj poskrbijo za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Naj z zaščitnimi ukrepi poskrbijo za osebno zaščito, zaščito stavb, živali, vozil in plovil, uprava priporoča tudi ob napovedanem močnem vetru.