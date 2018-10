Povišana in deroča Drava lahko v torek ogrozi več kot 100 objektov

Ljubljana, 29. oktobra - Vremenoslovce in hidrologe skrbita močan veter, ki ga napovedujejo za Notranjsko, Primorsko in Gorenjsko, ter naraščanje Drave. Po podatkih Arsa lahko v torek popoldne Drava na meji s Slovenijo doseže pretok 1900 do 2100 kubičnih metrov na sekundo. Če bi do tega prišlo, je lahko ogroženih 107 objektov v okolici Maribora in Ptuja.