Novi primeri ilegalnih prestopov državne meje

Črnomelj, 31. julija - Policisti so v ponedeljek med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju črnomaljske policijske postaje izsledili in prijeli 22 tujcev različnih narodnosti iz Afrike in z Bližnjega vzhoda, ki so nezakonito prestopili mejo. Policijski postopki z ilegalci še niso končani, so danes sporočili z novomeške policijske uprave.