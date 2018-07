V kombiju v nehumanih razmerah prevažal 34 tujcev

Koper/Krško, 23. julija - Policisti so v petek dopoldne prijeli 46-letnega voznika kombija s hrvaškimi registrskimi oznakami. Ta je v vozilu v nehumanih razmerah prevažal 34 tujcev, ki so jih policisti predali hrvaškim varnostnim organom. Zoper voznika in njegovega pomočnika pa je preiskovalni sodnik odredil pripor.