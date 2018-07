Pripor za turška državljana, ki sta čez mejo tihotapila ilegalne pribežnike

Koper, 24. julija - Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru je odredil pripor za dva turška državljana, osumljena, da sta čez mejo vodila ilegalne pribežnike, po zaslišanju pa so izpustili 49-letno Slovenko, ki ji očitajo enako kaznivo dejanje. Na Koprskem so letos obravnavali že 27 oseb, ki so ilegalne pribežnike tihotapili čez mejo, navajajo na PU Koper.