Črnomaljski policisti prijeli dva tihotapca ilegalnih prebežnikov

Vinica, 24. julija - Črnomaljski policisti so v ponedeljek pred 21. uro na cesti med Vinico in Bojanci ustavili dve vozili, s katerimi so nezakonito čez mejo prepeljali 31 tujcev, državljanov Pakistana, Afganistana in Indije. Voznika so pridržali in ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki za tujce še niso zaključeni, so sporočili s PU Novo mesto.