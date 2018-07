Na Ilirskobistriškem v zadnjih dneh prijeli več tihotapcev prebežnikov

Ilirska Bistrica, 27. julija - Ilirskobistriški policisti so v minulih dneh zabeležili več nezakonitih prehodov meje. Od nedelje do danes so prijeli sedem osumljencev, ki so vodili prebežnike v Slovenijo, pet jih je končalo v priporu. Osumljenci so v Slovenijo pretihotapili 40 ilegalnih prebežnikov, so sporočili s koprske policijske uprave.