Črnomaljski policisti pridržali še dva tihotapca prebežnikov

Črnomelj, 26. julija - Črnomaljski policisti so v sredo okoli 19. ure pri Preloki izsledili in prijeli osem državljanov Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo, kasneje pa so v bližini ustavili še dva voznika osebnega avtomobila oz. kombija, ki sta čakala Sirce. Moškima so odvzeli prostost in ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.