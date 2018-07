V Pavlovi hiši razstava Cankar v stripu

Radgona, 20. julija - Ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja bodo v Pavlovi hiši na avstrijskem Štajerskem zvečer odprli razstavo o projektu založbe Škrateljc Cankar v stripu. V sklopu projekta so nastali trije stripi, ki po svoje interpretirajo Cankarjeva dela. Na ogled bodo stripovske table in video izjave avtorjev o ustvarjanju stripov in njihovem odnosu do Cankarja.