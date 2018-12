Cankarja danes lahko berejo tudi v japonščini in flamščini

Ljubljana, 11. decembra - Zaključni del današnjega simpozija o Ivanu Cankarju je bil posvečen mednarodnemu pomenu dela velikega slovenskega avtorja. Med drugim so govorci osvetlili, kako so njegova dela brali v Rusiji ter kako so se z njim poistovetili ameriški Slovenci. Opomnili so tudi na pomembno Antologijo literature Ivana Cankarja s prevodi njegovih del v 21 jezikov.